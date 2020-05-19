روكز عن علاقته بعون وباسيل: الرئيس يبقى هو الرئيس أما كل البقية فبقية

أوضح النائب ​شامل روكز​ أن السقف العالي الذي انتهجه في مؤتمره الصحافي، سببه "وصول ال​لبنان​يين والمؤسسات إلى حالة مأساوية، وبالتالي مهما كان السقف الذي اعتمدته عالياً، فهو لا يصل لحدود معاناة الناس"، مشددا على أن التمرد الذي دعا إليه "غير مرتبط ب​رئاسة الجمهورية​، لأننا في نظام برلماني ديمقراطي، ولسنا في نظام رئاسي".

وبين في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه توجه بهذه الدعوة إلى "الضباط و​القضاة​ الذين يتحملون المسؤولية الأولى لإنقاذ البلد"، مؤكدا أنه "يحق للقضاة أن يحكموا ب​الإعدام​، أي إن لديهم قدرة كبيرة، وبالتالي دورهم أساسي بقيامة لبنان". وعدّ أن "كل الردود على مؤتمره سطحية". وعن علاقته ب​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" النائب ​جبران باسيل​، قال: "الرئيس يبقى هو الرئيس. أما كل البقية فبقية".