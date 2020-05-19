أوضح النائب شامل روكز أن السقف العالي الذي انتهجه في مؤتمره الصحافي، سببه "وصول اللبنانيين والمؤسسات إلى حالة مأساوية، وبالتالي مهما كان السقف الذي اعتمدته عالياً، فهو لا يصل لحدود معاناة الناس"، مشددا على أن التمرد الذي دعا إليه "غير مرتبط برئاسة الجمهورية، لأننا في نظام برلماني ديمقراطي، ولسنا في نظام رئاسي".
وبين في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه توجه بهذه الدعوة إلى "الضباط والقضاة الذين يتحملون المسؤولية الأولى لإنقاذ البلد"، مؤكدا أنه "يحق للقضاة أن يحكموا بالإعدام، أي إن لديهم قدرة كبيرة، وبالتالي دورهم أساسي بقيامة لبنان". وعدّ أن "كل الردود على مؤتمره سطحية". وعن علاقته برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، قال: "الرئيس يبقى هو الرئيس. أما كل البقية فبقية".
كانت هذه تفاصيل خبر روكز عن علاقته بعون وباسيل: الرئيس يبقى هو الرئيس أما كل البقية فبقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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