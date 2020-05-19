أوضحت مصادر "تيار المردة" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "لا مانع لدى "المردة" من المشاركة في أيّ لقاء مسيحي وتحت أيّ سقف".
وأكّدت "أنّنا لم نهاجم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ولم "نَفتح المشكل"، ولا مصلحة لنا في هذا الحديث، فهم من يعملون بطريقة كيديّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المردة للجمهورية: لم نهاجم عون وباسيل ولم نفتح المشكل فهُم من يعملون بكيدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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