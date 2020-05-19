مصادر المردة للجمهورية: لم نهاجم عون وباسيل ولم نفتح المشكل فهُم من يعملون بكيدية

أوضحت مصادر "​تيار المردة​" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "لا مانع لدى "المردة" من المشاركة في أيّ لقاء مسيحي وتحت أيّ سقف".

وأكّدت "أنّنا لم نهاجم رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ ولم "نَفتح المشكل"، ولا مصلحة لنا في هذا الحديث، فهم من يعملون بطريقة كيديّة".