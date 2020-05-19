حزب ماكرون يخسر غالبيته المطلقة في مجلس النواب

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باريس: كرّس رسمياً الثلاثاء تشكيل كتلة سياسية تاسعة في البرلمان الفرنسي، مؤلفة من 17 نائباً، ما أفقد حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، غالبيته البرلمانية المطلقة، على الأقل موقتاً.
وكتب النواب في إعلان تشكيل تكتلهم المسمى "بيئة ديموقراطية تضامن"، أنهم "لا ينتمون لا للغالبية ولا للمعارضة". وينبثق هؤلاء من الغالبية الرئاسية.
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