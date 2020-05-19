رمضانيات.. فضل التسامح وضرر العداوة في رمضان- فيديو

فيديو: يونس الميموني
في حلقة جديدة من سلسلة رمضانيات “اليوم 24″، تحدث الداعية حمزة عبد البر، عن فضل التسامح، وضرر العداوة في رمضان.
وقال الداعية، إن العداوة والشحناء بين الناس قد تكون سببا في دحض الأعمال وردها، مذكرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن أعمال العباد، تعرض على الله في كل يوم اثنين وخميس، إذ يغفر الله لكل من لم يشرك به، إلا لرجلين بينهما شحناء.
وشدد على ضرورة إزالة العداوة بين الناس، وإشاعة خُلق التسامح والعفو، في هذا الشهر الفضيل.
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