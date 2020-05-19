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الاتحاد الإيطالي يعلق النشاط الرياضي لمدة شهر

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن تعليق النشاط الرياضي بما فيها بطولة الدوري حتى يوم 14 حزيران/يونيو القادم.

وكانت الأندية قد استأنفت التدريبات أمس، الإثنين، على أمل أن يُستكمل الموسم مرة أخرى يوم 13 حزيران/يونيو المقبل.

ومع ذلك أعلن الاتحاد الإيطالي في بيانه مساء أمس، بالاتفاق مع قرار من رئيس الوزراء جوسيبي كونتي، بتعليق جميع الأحداث والمسابقات .

وذلك القرار يعني، أن بطولة لن يتم استئنافها حتى 15 حزيران/يونيو على أقرب تقدير.

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