إصابة شاب من مجد الكروم إثر قفزه من السور للبحر في عكا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، من قرية مجد الكروم، في أعقاب قفزه عن سور البيزاني إلى البحر في مدينة عكا.

وجاء في التفاصيل، صباح اليوم الثلاثاء، أن المصاب الذي وصفت إصابته بأنها متوسطة نقل إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا لاستكمال العلاج، بعد أن قدم له طاقم طبي العلاج الأولي في المكان.

وناشد أحد الشبان العرب في عكا جمهور الشباب والهواة الذين يقفزون بشكل دائم عن الأسوار، بالتوقف عن هذه الهواية الخطيرة.