غوتيرش:تجاهل بعض الدول لتوصيات الصحة العالمية حول فيروس كورونا ادى الى انتشاره

الثلاثاء 19 مايو 2020

أكد امين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، ان تجاهل بعض الدول لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)أدى الى انتشاره في جميع أنحاء العالم.



وقال غوتيرش في كلمة له الاثنين، خلال افتتاح اعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة عبر شبكات الاتصال المرئي"اننا جميعا نواجه التحدي الأكبر في عصرنا اذ أظهرت تلك الجائحة ضعفنا العالمي على الرغم من التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي شهدته العقود الأخيرة ولكن هذا الفيروس قد دفعنا إلى الركوع".

واضاف "إما أن نتغلب معا وسويا على هذا الوباء أو نفشل وإما أن نقف معا أو ننهار جميعا ،و لا نعرف حتى الآن كيفية القضاء عليه أو معالجته أو التطعيم ضده وليس لدينا فكرة متى سنكون قادرين على القيام بهذه الأشياء".

Advertisements

وشدد ،على ضرورة وجود استجابة صحية واسعة النطاق ومنسقة وشاملة تسترشد بها منظمة الصحة العالمية مع التركيز على التضامن تجاه الدول النامية..مطالباً بضرورة توحيد الجهود لمساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر وتعزيز وتوسيع أنظمتها الصحية واستكمال ذلك عبر استجابات إنسانية.

واشار ،الى ان عدم السيطرة على انتشار الفيروس سيؤدي الى عدم تعافي الاقتصاد مشددا على ربط الاستجابة الصحية بالحاجة إلى دعم مباشر لتسهيل حياة الناس وتيسيير عمل الشركات..مؤكداً ان منظمة الصحة العالمية لا غنى عنها وهي بحاجة إلى موارد معززة ولاسيما لتقديم الدعم للدول النامية ذلك لأن حماية الدول النامية ليست مسألة صدقة أو سخاء بل مسألة مصلحة ذاتية مستنيرة.

.وينتقل الآن إلى الجنوب حيث قد يكون تأثيره أكثر تدميرا. اليوم الاثنين الدول التي تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل مع جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد19).

وقال ان تجاهل بعض الدول لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل مع الفيروس قد أدى الى انتشاره في جميع أنحاء العالم وينتقل الآن إلى الجنوب حيث قد يكون تأثيره أكثر تدميرا.