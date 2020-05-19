شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تقصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الدبابة في الحديدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذيفة دبابة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت قذيفة دبابة على مطاحن وصوامع البحر الأحمر التي يخزن فيها القمح مما أدى إلى تضرر أجزاء من المباني وخسائر مادية بالمطاحن. وتواصل مليشيات الحوثي تعنتها بخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة بإستهداف الممتلكات العامة والخاصة والأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف مخلفة دماراً واسعاً بالبنى التحتية والمساكن العامة وموقعة ضحايا مدنيين بالمئات

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