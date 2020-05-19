شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو لاتخاذ إجراءات دولية جريئة للحد من فقدان الأرواح جراء كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 مايو 2020 دعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جريئة وفورية للحد من فقدان الأرواح، وتسريع الجهود المبذولة لاحتواء الأثر الكارثي الذي يخلفه فيروس كورونا "كوفيد -١٩" على الإنسانية، وأهمية التعاون الدولي في القضاء على الوباء.

Advertisements وأكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للصحة العالمية، أن المملكة اتخذت خطوات فعالة في مجال التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي للجائحة، وارتكزت كل الخطوات على الالتزام باللوائح الصحية الدولية، والاستجابة لنداء القادة في مجموعة العشرين خلال القمة الافتراضية في ٢٦ مارس، ولسد الفجوة التمويلية الحالية لمواجهة جائحة "كوفيد - ١٩" بادرت المملكة بالإسهام بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، ومن بينها منظومة الصحة العالمية، وقد خصص ٨٠ مليون دولار لصالح أنشطة الاستجابة لحالة الطوارئ العالمية وتطوير النظم الصحية والتدريب ، ودعم أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة والجوائز استجابة لنداء منظمة الصحة العالمية.

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