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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 674 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 مايو 2020
قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 674 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين ليصل عدد الوفيات إلى 16792.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 254220، وبذلك تتخطى بريطانيا لتصبح الدولة التي بها ثالث أعلى عدد من الحالات بعد الولايات المتحدة وروسيا.
ولا يشير الإحصاء اليومي إلى أن الإصابات والوفيات حدثت بالضرورة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بل بالأحرى إلى إدخال إدراج السجلات في المنظومة خلال تلك الفترة الزمنية.
وتراجعت شعبية الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بسبب طريقة إدارته للجائحة.
وفي الأسبوع الماضي استقال وزير الصحة نيلسون تيش ليصبح ثاني أكبر مسؤول يترك منصبه منذ بدء الجائحة.
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن ساو باولو لا تزال أكثر المناطق المتضررة بالجائحة في البرازيل بتسجيل 63066 إصابة و 4823 وفاة، وتأتي ريو دي جانيرو في المرتبة الثانية بعدد إصابات 26665 و 2852 وفاة.
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