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محمد بن زايد وماكرون يؤكدان تعزيز الحلول السياسية لأزمات المنطقة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 19 مايو 2020

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وإيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، أهمية دعم وتعزيز الحلول السياسية لأزمات المنطقة.

 

وخلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، من الرئيس الفرنسي بحث الجانبان العلاقات الإستراتيجية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم مصالحهما وشعبيهما الصديقين.

 

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وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" فقد أكد الجانبان على أهمية العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز الحلول والتسويات السياسية لأزمات المنطقة بما يحقق طموحات شعوبها في التنمية والاستقرار والسلام والتعايش.

 

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن تطورات ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي والبحر المتوسط.

 

كما تناول الاتصال كذلك وباء كورنا المستجد وتطورات انتشاره على الساحة الدولية وآليات التعامل معه واحتواء تداعياته.

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