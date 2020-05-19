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الرئيس الأمريكي يهدّد بتعليق دائم لتمويل منظمة الصحة العالمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

الرئيس الأمريكي يهدّد بتعليق دائم لتمويل منظمة الصحة العالمية

متابعات_ الخليج 365

هدّد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الاثنين بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة، إذا لم تجر المنظّمة الأممية، خلال 30 يوماً، "تحسينات جوهرية كبيرة".

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وكانت إدارة ترامب علّقت في منتصف أبريل بصورة مؤقّتة تمويلها للمنظمة، متّهمة إياها بالانحياز إلى الصين وبالتستّر على مدى فداحة ّ وبسوء إدارة الأزمة التي تسبّب بها.

 

ونشر ترامب تغريدة على تويتر أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس جاء فيه أنّه "إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية إدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوماً المقبلة سأحوّل تجميدي المؤقّت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة".

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