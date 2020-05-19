مقتل 20 من مليشيات السراج في غارة للجيش الليبي على "الوطية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، مقتل نحو 20 مسلحا من المليشيات التابعة لتركيا والمرتزقة من السوريين الموالين لحكومة فايز السراج بالعاصمة طرابلس في ضربات لسلاح الجو على قاعدة الوطية التي تم الانسحاب منها تكتيكيا في وقت سابق الإثنين.



وقال مدير إدارة التوجية المعنوي للجيش العميد خالد المحجوب، إن ‏مقاتلات سلاح الجو قصفت مسلحي المليشيات داخل قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية.

وأكد المحجوب، في تصريحات للصحفيين بالمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن القصف الجوي كان دقيقا وأسفر عن خسائر في آليات المليشيات.

وأوضح أن أكثر من 20 جثة تابعة للمليشيات نقلت إلى مستشفى زوارة غرب العاصمة طرابلس، إضافة إلى آخرين من مليشيات أسامة الجويلي وتم نقلها إلى مدينة الزنتان.

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وأضاف أن الجرحى من المليشيات بالعشرات وقد تم نقلهم إلى مصحة الفوانيس في زوارة ومستشفى صبراتة التي أعلنت الطوارئ لكثرة عدد المصابين.

وحول المعارك في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، قال عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، إن مدفعية القوات المسلحة نجحت في تدمير 7 عربات مسلحة حاولت التقدم في محور القربوللي.

وأضاف الصابر وفقا، لـ "العين الإخبارية"، أن القوة المهاجمة تكبدت خسارة كبيرة على أطراف المنطقة حيت وصل عدد القتلى إلى قرابة 9 من المسلحين وفق إحصائية من مركز طرابلي الطبي.

وأوضح الصابر، أن الجيش الليبي حقق تقدما ملوحظا في منطقة صلاح الدين حيت شارفت القوات على الوصول لهضبة البدري نقطة التوجه نحو بوسليم ووسط العاصمة.

وهاجمت القوات الموالية لتركيا، والطيران التركي المسير من طراز anka ،الإثنين، قاعدة الوطية الجوية غربي طرابلس.

واعتبر الجيش الليبي أن سيطرة مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية على قاعدة الوطية، قبضة ريح ومحاولة لترويج انتصار وهمي ضمن "التكتيكات العسكرية المعروفة والمعتادة في الحروب" خاصة أنها ليست ذات أهمية عسكرية في الوقت الحالي.