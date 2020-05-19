دولة الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين بالخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزراة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ترحيبها بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الإمارات ممن لهم أقارب داخلها، اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل.

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وأكدت الوزارة والهيئة، في بيان لهما أن القرار يأتي حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين بالخارج، مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

من جهة أخرى دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية حاملي الإقامات السارية المتواجدين بالخارج والراغبين في العودة إلى الإمارات للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئةsmartservices.ica.gov.ae والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان وسلامة.