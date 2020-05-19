- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزراة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ترحيبها بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الإمارات ممن لهم أقارب داخلها، اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران المقبل.
وأكدت الوزارة والهيئة، في بيان لهما أن القرار يأتي حرصا من دولة الإمارات على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية المتواجدين بالخارج، مراعاة للأسر وما يتطلبه الأمر من التئام شملهم مع عائلاتهم الذين تأثروا بالتدابير المتخذة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتزامن مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
من جهة أخرى دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية حاملي الإقامات السارية المتواجدين بالخارج والراغبين في العودة إلى الإمارات للتسجيل في خدمة "تصريح دخول المقيمين" على موقع الهيئةsmartservices.ica.gov.ae والتي تهدف إلى تسهيل عودتهم إلى الإمارات بأمان وسلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة الإمارات ترحب بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.