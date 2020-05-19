شكرا لقرائتكم طبيب البيت الأبيض يكشف سر العقار" الذي يتناوله ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح طبيب البيت الأبيض تعقيباً على كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يتناول دواء "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، وقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن القرار اتخذ بعد مناقشات مع الرئيس.

وأضاف شين كونلي في بيان مساء الاثنين، أن ترمب تناول العقار المذكور (الذي سبق أن وصفه بهدية السماء) بعد مناقشة ثنائية مطولة، خلصت إلى أن فائدة الدواء بحسب معظم الدراسات والنتائج أقوى من سلبياته.

كما أكد طبيب ترمب أن الأخير بصحة جيدة، ويجري اختبارات بشكل دوري، لا سيما بعد أن أفيد بإصابة أحد معاونيه كما أعلن سابقا، مشدداً على أن كافة النتائج جاءت سلبية.

إلى ذلك، شدد الطبيب الرئاسي أنه يتابع كافة المستجدات حيال أحدث العلاجات ضد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم، وينسق في هذا السياق مع كافة الحلفاء المعنيين من شركات خاصة أو مؤسسات رسمية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب(أرشيفية- فرانس برس)

"هدية السماء"

أتى ذلك التوضيح، بعد أن ترمب مساء الإثنين أنّه يتناول منذ حوالى عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة الفيروس المستجدّ، على الرغم من أن الرئيس الأميركي وصفه سابقا بـ"هدية السماء" و"العلاج المعجزة"

وإذ أكّد ترمب مجدّداً أنّه ليس مصاباً بكوفيد-19 ولم تظهر عليه أية عوارض للمرض، قال للصحافيين في البيت الأبيض "أتناوله منذ حوالى أسبوع ونصف، أتناول حبّة يومياً. في وقت ما سأتوقّف عن تناول هذا العقار."

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هيدروكسي كلوروكين

"الزنك أيضاً"!

وردّاً على سؤال عن سبب تناوله للعقار قال "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

وكانت السلطات الصحيّة الأميركية والكندية حذّرت في نهاية نيسان/أبريل من خطورة استخدام هيدروكسي كلوروكين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو علاج المصابين بهذا الفيروس، إذا لم يكن استخدام هذا العقار يتمّ في إطار تجارب سريرية تخضع للمراقبة.

لكنّ الرئيس الأميركي قال للصحافيين إنّ تناوله هيدروكسي كلوروكين "لن يؤدّي إلى ضرر"، مؤكّداً أن هذا العقار "يتم استخدامه منذ 40 عاماً الكثير من الأطباء يتناولونه".

من جهة ثانية شدّد سيّد البيت الأبيض على أنّه ليست لديه "أية عوارض" لمرض كوفيد-19، مشيراً إلى أنه يخضع بصورة منتظمة لفحوص مخبرية لتبيان ما إذا كان مصاباً وقد أتت نتائج جميع هذه الفحوص لغاية اليوم سلبية.

كورونا تعبيرية

عقاران للملاريا

يذكر أن الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين عقاران يستخدمان منذ سنوات عديدة لعلاج الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأظهرت دراسة نشرت قبل حوالى عشرة أيام في مجلة "نيو انغلاند" الطبية أنّ تناول هيدروكسي كلوروكين لم يؤدّ إلى أيّ تحسّن كبير أو تدهور كبير في حالة مرضى بكوفيد-19 يعانون من عوارض خطرة.

كما حذرت منظمة الصحة العالمية قبل أيام قليلة من أن إساءة استخدام الدواء المذكور قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتصل إلى الوفاة أحيانا.