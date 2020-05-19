الأزهر الشريف ينعي الشيخ «صالح كامل» رجل الأعمال السعودي

ننعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، والذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز ٧٩ عامًا.
وأوضح الأزهر في بيانه أن الراحل كان من رواد العمل الخيري والإنساني وعرف عنه المسارعة إلى الأعمال الإنسانية والخيرية، ولم يتأخر يوما عن مساعدة المحتاجين.
وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسرة الراحل ، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.
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