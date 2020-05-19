رويترز: حزب ماكرون يخسر غالبيته المطلقة في مجلس النواب

أفادت وكالة "​رويترز​" أن"حزب الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ خسر غالبيته المطلقة في ​مجلس النواب​​​​بعد تشكيل كتلة جديدة".

وقد كرس رسميا اليوم تشكيل كتلة سياسية تاسعة في ​البرلمان الفرنسي​، مؤلفة من 17 نائبا، ما أفقد حزب ماكرون "​الجمهورية​ إلى الأمام"، غالبيته البرلمانية المطلقة.

وكتب النواب في إعلان تشكيل تكتلهم المسمى "بيئة ديموراطية تضامن"، أنهم "لا ينتمون لا إلى الغالبية ولا إلى المعارضة". وينبثق هؤلاء من الغالبية الرئاسية.