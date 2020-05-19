رويترز: حزب ماكرون يخسر غالبيته المطلقة في مجلس النواب

أفادت وكالة "رويترز" أن"حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خسر غالبيته المطلقة في مجلس النواببعد تشكيل كتلة جديدة".
وقد كرس رسميا اليوم تشكيل كتلة سياسية تاسعة في البرلمان الفرنسي، مؤلفة من 17 نائبا، ما أفقد حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، غالبيته البرلمانية المطلقة.
وكتب النواب في إعلان تشكيل تكتلهم المسمى "بيئة ديموراطية تضامن"، أنهم "لا ينتمون لا إلى الغالبية ولا إلى المعارضة". وينبثق هؤلاء من الغالبية الرئاسية.
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