الإصابات بكورونا في الهند تتجاوز 100 ألف حالة والوفيات أكثر من 3000

تخطى عدد ​حالات​ الإصابة بفيروس ​كورونا​ في الهند 100 ألف، مع عدم ظهور أي دلالة تذكر على تراجع الزيادة في ​الإصابات​ الجديدة رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع.

وقالت وزارة ​الصحة​ الهندية إن إجمالي الحالات وصل إلى 101139 والوفيات 3163.

واستمرت الزيادة في الحالات الجديدة بمتوسط يفوق 4000 حالة يوميا على مدى الأسبوع الأخير.

ومددت الهند يوم الأحد حالة العزل العام حتى 31 أيار رغم أن عدة ولايات أشارت إلى أنها ستسمح للشركات باستئناف أنشطتها.