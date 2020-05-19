أربعة قتلى بزلزال في جنوب غرب الصين

أعلنت السلطات المحلية في منطقة كاوجي ​الصين​ية، عن مقتل أربعة أشخاص وأصيب 24 بجروح جراء ​زلزال​ ضرب المنطقة التي تقع في جنوب غرب الصين.

وضرب الزلزال قرب مدينة زيتونغ التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة، وبلغت قوته 5 درجات، وفق ​السلطة​ المعنية بدراسة الزلازل التابعة للحكومة الصينية. وأرسل نحو 600 منقذ إلى منطقة الكارثة، بينهم إطفائيون وعسكريون من الكتيبة المحلية للجيش الصيني.

وتشهد الصين مراراً زلازل، لا سيما في المناطق الجبلية في جنوب غرب البلاد.

وضرب زلزال قوته 6 درجات مقاطعة سيشوان العام الماضي وتسبب بمقتل 13 شخصاً وإصابة 200 بجروح، ودمار عدد من المنشآت. وقتل أو فقد 87 ألف شخص في سيشوان عام 2008 جراء زلزال ضخم بلغت قوته 7,8 درجات.