لاغارد ترحب بالخطة الفرنسية الألمانية للنهوض الاقتصادي

رحّبت رئيسة ​المصرف المركزي​ الأوروبي ​كريستين لاغارد​، بخطة النهوض الاقتصادي التي اقترحها الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ والبالغة قيمتها 500 مليار يورو بهدف مساعدة دول ​الاتحاد الأوروبي​ على تجاوز ​الأزمة​ التاريخية الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ.

وفي ​مقابلة​ مع أربع صحف أوروبية، قالت لاغارد إنّ "المقترحات الفرنسية-الألمانية طموحة ومحدّدة الأهداف وموضع ترحيب"، مشيرة الى أن "هذه المبادرة تبرهن عن روح التضامن والمسؤولية التي تحدّثت عنها ميركل مؤخراً"، لافة إلى أنّه "لا يمكن تعزيز التضامن المالي من دون قدر أكبر من التنسيق في القرارات على المستوى الأوروبي".

وتقوم الخطة التي اقترحها ماكرون وميركل على إنشاء صندوق للإنعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار ​دولار​ تموّله ​المفوضية الأوروبية​ عبر الاقتراض من الأسواق "باسم الاتحاد الأوروبي"، في آلية غير مسبوقة في بنية الاتحاد. وبعد جمع هذه الأموال في الصندوق يتمّ تحويلها على شكل "نفقات ​موازنة​" إلى الدول الأوروبية و"القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً".