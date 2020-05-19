أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنّ "واضحًا أنّ "اللوبي" الاقتصادي في مجلس الوزراء، وفي خليّة الأزمة التابعة له، كان أقوى من المنطق الإنساني المثالي أحيانًا، بسبب اختلاف المقاربات والمعايير".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نعرف أنّ وباء "كوفيد 19" سيتفشّى، ولكنّنا لا نعرف متى وبأيّ سرعة. فلنتحضّر للأسوأ".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: "كوفيد 19" سيتفشى ولكننا لا نعرف متى وبأي سرعة ولنتحضر للأسوأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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