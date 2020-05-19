عبدالله: "كوفيد 19" سيتفشى ولكننا لا نعرف متى وبأي سرعة ولنتحضر للأسوأ

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، أنّ "واضحًا أنّ "اللوبي" الاقتصادي في ​مجلس الوزراء​، وفي خليّة الأزمة التابعة له، كان أقوى من المنطق الإنساني المثالي أحيانًا، بسبب اختلاف المقاربات والمعايير".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نعرف أنّ وباء "​كوفيد 19​" سيتفشّى، ولكنّنا لا نعرف متى وبأيّ سرعة. فلنتحضّر للأسوأ".