مصادر الكتائب للجمهورية: الوضع العام أعمق من إجراء مصالحات مثل مصالحة الناظر لتلميذين يتخانقان

لفتت مصادر "​حزب الكتائب اللبنانية​" لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الحزب يعتبر أنّه جهة ثالثة غير معنيّة بالّذين "يَتخانقون" حينًا ويرضون حينًا آخر، ويتحالفون تارةً ويوصلوننا إلى حرب في لحظة أُخرى".

وأكّدت أنّ "كلّ المصالحات مُباركة"، ورأت أنّ "الوضع المسيحي والوطني العام الآن، أعمق من إجراء مصالحات مثل مصالحة الناظر لتلميذَين يتخانقان".