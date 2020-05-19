شدّدت مصادر "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "أيّ هجوم أو اعتداء كلامي يُطاولنا ومن أيّ جهة لا يؤثّر على موقفنا من المواضيع الكيانيّة والاستراتيجيّة والوجوديّة الوطنيّة والمسيحيّة الّتي تتصّل بالمصير".
وأكّدت أنّ "التيار منفتح على أيّ لقاء تدعو إليه بكركي أو أيّ جهة أُخرى إذا كان عنوانه الحوار حول مستقبل لبنان ومشكلاته"، لافتةً إلى أنّه "إذا كانت المسألة مسيحيّة - مسيحيّة، فسبق أن أبلغنا إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مرّات عدّة استعدادنا للمشاركة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التيار للجمهورية: منفتحون على أي لقاء تدعو إليه بكركي أو أي جهة إذا كان عنوانه الحوار حول مستقبل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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