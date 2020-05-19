مصادر التيار للجمهورية: منفتحون على أي لقاء تدعو إليه بكركي أو أي جهة إذا كان عنوانه الحوار حول مستقبل لبنان

شدّدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "أيّ هجوم أو اعتداء كلامي يُطاولنا ومن أيّ جهة لا يؤثّر على موقفنا من المواضيع الكيانيّة والاستراتيجيّة والوجوديّة الوطنيّة والمسيحيّة الّتي تتصّل بالمصير".

وأكّدت أنّ "التيار منفتح على أيّ لقاء تدعو إليه ​بكركي​ أو أيّ جهة أُخرى إذا كان عنوانه الحوار حول مستقبل ​لبنان​ ومشكلاته"، لافتةً إلى أنّه "إذا كانت المسألة مسيحيّة - مسيحيّة، فسبق أن أبلغنا إلى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ مرّات عدّة استعدادنا للمشاركة".