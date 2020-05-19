أيوب: اجتماع اليوم بين عمداء كليات الجامغة اللبنانية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعام الدراسي

أوضح رئيس "​الجامعة اللبنانية​" ​فؤاد أيوب​، أنّ "اجتماعًا سيُعقد اليوم بين عمداء الكليّات في الجامعة، لاتخاذ القرارات المتعلّقة ب​العام الدراسي​ الحالي"، وأعطى مهلة أسبوع لـ"حسم مصير العام الدراسي وكلّ ما يتعلّق بالإمتحانات وغيرها، لإستكمال السنة الدراسيّة بالطريقة الأنسب الّتي تُحاكي الواقع الجديد".

وعن العودة إلى مقاعد الدراسة، لفت في حديث صحافي، إلى أنّ "أنواعًا عدّة من مواد التدريس تُعطى في الجامعة، من نظري وموجّه وتطبيقي وسريري، ولكلّ نوع منها خصوصيّته، بعضها يمكن إجراؤه "أونلاين" ولا مشكلة في ذلك، والبعض الآخر يتطلّب حضور الطلاب؛ وهذا ما سيتمّ درسه في اجتماع اليوم ليُبنى على الشيء مقتضاه".