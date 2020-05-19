عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "​صندوق النقد الدولي​" تلقّى خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الجانب اللبناني، وعدًا بأنّه سيتمّ تعيين مجلس إدارة جديد لـ"​مؤسسة كهرباء لبنان​"، وكذلك تعيين الهيئة الناظمة ل​قطاع الكهرباء​ في وقت قريب جدًّا وربّما الأسبوع المقبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: صندوق النقد تلقى وعدا بتعيين مجلس إدارة جديد لكهرباء لبنان قريبا جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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