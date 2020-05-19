دراسة: المتعافون من كورونا لا ينقلون العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف تقرير طبي كوري جنوبي أن المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، يكونون غير قادرين على نقل العدوى إلى آخرين، بعد أسابيع من تعافيهم من المرض.

وقام علماء من المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بدراسة 285 حالة لأشخاص تعافوا من مرض "كوفيد-19"، ثم ثبتت إصابتهم بالفيروس مجددا بعد الشفاء منه، حيث أخرجوا من المرافق الصحية بعد أن شفوا منه وجاءت نتائج الاختبارات السابقة سلبية.

Advertisements

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه عندما تم فحصهم في المرة الثانية، أي بعد الشفاء، جاءت النتائج إيجابية مجددا، غير أنهم لم يتسببوا بأي عدوى للآخرين، ولم ينتشر فيروس كورونا الجديد أو ينتقل منهم إلى أي شخص آخر، كما لم يكن بالإمكان إجراء زراعة لعينة من الفيروس مأخوذة منهم، مما يشير إلى أن المرضى كانوا يتخلصون من جزيئات الفيروس المعدية.

وتشكل هذه النتائج، التي تم الإبلاغ عنها في وقت متأخر من يوم الاثنين، مؤشرا إيجابيا للمناطق التي تتطلع إلى التخفيف من تدابير الإغلاق والانفتاح والعودة إلى الوضع الطبيعي مع تعافي المزيد من المرضى من الوباء الذي أصاب ما لا يقل عن 4.8 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.

وتشير الدلائل الجديدة من كوريا الجنوبية إلى أن أولئك الذين تعافوا من مرض كوفيد-19 لا يمثلون خطرا بنشر فيروس كورونا عندما يتم تخفيف إجراءات الابتعاد الاجتماعي.​