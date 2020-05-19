محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ)
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن 13 آخرين وحوصر شخص واحد تحت الأنقاض بعد أن ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.
وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الزلزال وقع الساعة 9:47 مساء أمس، وجرى رصد مركزه على عمق 8 كيلومترات في محافظة "تشياوجيا" بمقاطعة "يونان"، حيث هرعت قوات الإنقاذ والإطفاء وقطاعات الاستجابة للطواريء المحلية إلى منطقة الزلزال.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين في زلزال جنوب غربي الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.