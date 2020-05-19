"تضامن الإسكندرية" تنفي تعرض طفل بدار رعاية للتعذيب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - (أ ش أ)

نفت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد أبناء دار رعاية أيتام بمنطقة الرمل شرق المدينة للضرب والتعذيب ونشر صور توضح آثار كدمات علي وجه الطفل .

وذكر بيان صادر عن مديرية التضامن بالإسكندرية اليوم الثلاثاء أن المديرية كلفت لجنة تضم أعضاء يتمتعون بالضبطية القضائية للتحقيق في صحة ما جرى تداوله من و صور ومقاطع فيديو واستغاثة مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض أحد أبناء الدار للتعذيب من قبل المشرفين بالدار.

وأضاف البيان أن اللجنة توجهت للدار للتحقق صحة الواقعة، حيث تبين عدم صحة ما جرى تداوله، وأن الصور المنشورة تعود إلى واقعة منذ مايو 2018، شهدت تدخلا حاسما من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث جرى فصل ومحاسبة الجهاز الوظيفي بالدار.​