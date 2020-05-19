هاشتاج "وفاة صالح كامل" يتصدر الأكثر تداولاً بمصر والسعودية

نعى رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بمصر والمملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وفاة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، تحت هاشتاج بعنوان " صالح كامل"، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولاً بالساعات الماضية.

وتوفي صالح كامل، مساء أمس الإثنين، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد

صراع مع المرض.

يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

Advertisements

ويشار إلى أن الراحل كان يرأس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة التي تشمل مجموعة شركات منها:

البركة للاستثمار والتنمية، البركة المصرفية، مجموعة التوفيق المالية، الشركة الإعلامية العربية وشركة مسك الإعلامية، وراديو وتلفزيون العرب "ART"، وعدد من الشركات الاستثمارية والخيرية والأدبية.

وعلقت مجموعة دلة، على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة:" قلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي مجموعة دلة البركة سعادة الوالد المؤسس الشيخ صالح كامل الذي وافاه الأجل المحتوم في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل".