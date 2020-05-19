عاجل.. ترامب يوجه اتهامات لمنظمة الصحة العالمية ويمهلها 30 يوما

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية بأنها تجاهلت تقارير عن انتشار كورونا في ووهان ديسمبر 2019، وفقا لما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وأعطى الرئيس الأمريكي، لمنظمة الصحة العالمية مهلة 30 يوما لإجراء إصلاحات جوهرية وإلا سيجمد التمويل وينظر في تعليق العضوية.

هذا، ويتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية بالتواطؤ مع الصين، في مسألة فيروس كورونا المستجد، وقام في وقت سابق بوقف التمويل الأمريكي لها.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في البداية في الصين، وانتشر في باقي دول العالم، وأصاب ما يقرب من 4 ملايين و800 ألف شخص، وقتل نحو 320 ألف شخص، وكانت الولايات المتحدة الأكثر تضررا بحوالي مليون ونصف المليون مصاب، و91 ألف قتيل.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 268 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3440 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ 3440 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الاثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و645 حالة وفاة.