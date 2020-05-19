شبه كبير بينه وابنه سعد لمجرد بعد “اللوك” الجديد.. البشير عبدو يوجه رسالة إلى جنود كورونا- فيديو

وجه البشير عبدو رسالة شكر وامتنان إلى جنود مواجهة كورونا في المجتمع المغربي، وظهر بـ”لوك” جديد، مميز باللحية، إذ أصبح الشبه بينه وابنه النجم سعد لمجرد كبيرا.

وتفاعل البشير عبدو مع الجهود، التي يبذلها جنود المجتمع في الظروف، التي فرضتها جائحة كورونا، وقال في رسالته: “السلام عليكم ورحمة الله، معكم البشير عبدو من الأسرة الفنية المغربية، باسمي ونيابة عن أسرتي، أتقدم بالشكر الجزيل لكل الطاقات البشرية ببلادنا، لي وقفو معانا ومازالين واقفين معانا”.

وخص البشير عبدو برسالته، كلا “من الأطباء، والممرضين، والممرضات، والجنود، ورجال الأمن بكل أشكاله”، مضيفا:” جازاهم الله عنا خيرا وجازا الله عنا خيرا ملكنا الغالي محمد السادس، حفظه الله ونصره”.