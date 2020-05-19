عاملة نظافة في مستشفى لكورونا تحكي عن معاناتها في مواجهة الجائحة- فيديو

تواجه عاملات النظافة في المستشفيات، يوميا، خطر الإصابة بفيروس كورونا، إذ تعملن على تنظيف غرف المرضى، منذ أزيد من شهرين.

عاملة في مستشفى محمد الخامس في طنجة تحدثت لـ”اليوم 24″ عن الظروف، التي تعيشها عاملات النظافة في مستشفيات كورونا، بعيدات عن عائلاتهن، ومقاومات لأداء مهامهن على أكمل وجه.

وأشارت العاملة نفسها إلى أن مستخدمة في صندوق المال في مستشفى محمد الخامس في طنجة أصيبت بالفيروس، في إشارة إلى الخطر، الذي يواجه كل العاملين في المستشفيات.

وطلبت عاملة النظافة من المواطنين الالتزام بالحجر، وتجنب التجمعات، خصوصا مع عائلاتهم، ليلة القدر.