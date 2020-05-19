تواجه عاملات النظافة في المستشفيات، يوميا، خطر الإصابة بفيروس كورونا، إذ تعملن على تنظيف غرف المرضى، منذ أزيد من شهرين.
عاملة في مستشفى محمد الخامس في طنجة تحدثت لـ”اليوم 24″ عن الظروف، التي تعيشها عاملات النظافة في مستشفيات كورونا، بعيدات عن عائلاتهن، ومقاومات لأداء مهامهن على أكمل وجه.
وأشارت العاملة نفسها إلى أن مستخدمة في صندوق المال في مستشفى محمد الخامس في طنجة أصيبت بالفيروس، في إشارة إلى الخطر، الذي يواجه كل العاملين في المستشفيات.
وطلبت عاملة النظافة من المواطنين الالتزام بالحجر، وتجنب التجمعات، خصوصا مع عائلاتهم، ليلة القدر.
كانت هذه تفاصيل خبر عاملة نظافة في مستشفى لكورونا تحكي عن معاناتها في مواجهة الجائحة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.