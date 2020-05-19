إسبانيا “تفرض” ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمفتوحة التي لا تحترم مسافة الآمان

قررت الحكومة الإسبانية، الاثنين، تفعيل قرار إجبارية وضع الكمامات في بعض الأماكن المغلقة وكذلك المفتوحة، رغم الشروع في الرفع التدرجي للحجر الصحي.

وكشفت صحيفة “ماركا”، أن المحلات التجارية والأماكن المعنية بقرار إلزامية وضع الزبناء للكمامات، هي التي لا تحترم شرط السلامة الصحية، المتمثل في مسافة الآمان المحددة في مترين.

وشدد المصدر ذاته، على كون هذه الإجراءات تعتبر ثمرة اجتماع أعضاء الحكومة وممثلي الأقاليم الإسبانية، بهدف التوصل إلى قرار يحافظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل التداعيات السلبية لانتشار الجائحة.

يشار، إلى أن نسبة الوفيات بسبب فيروس “كورونا” في إسبانيا، تراجعت بشكل كبير، بعدما سجلت اليوم 59 حالة وفاة فقط، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 102 في اليوم السابق.