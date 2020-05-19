شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 520 إصابة بكورونا من موظفي الأمم المتحدة و 7 وفيات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 3:54 صباحًا, 19 مايو 2020 م
المناطق - الرياض
أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه سجلت 520 حالة مصابة بفيروس كورونا بين موظفي الأمم المتحدة على مستوى العالم.
وأبان دوجاريك، في تصريح له اليوم في المؤتمر الصحفي اليومي، أنه فيما يخص تفاصيل وأعداد الإصابات بفيروس كورونا بين موظفي الأمم المتحدة، قد تم تسجيل 147 حالة في الأمريكتين.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالوفيات فقد بلغ العدد سبع وفيات، من الأغذية والزراعة (الفاو)، و UNI التابع لليونيسف، واليونيسف في نيجيريا، وUNOPS، والصحة العالمية، والملكية الفكرية (الويبو)، ومن الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.
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