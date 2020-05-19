شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع في نهم.. ومقتل 20 حوثيا وجرح آخرين والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 3:54 صباحًا, 19 مايو 2020 م
المناطق - وكالات
تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم من تحرير عدد من المواقع في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، رداً على اعتداءات ميليشيات الحوثي الانقلابية وقصفها منازل المواطنين اليمنيين في المناطق السكنية غرب مأرب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: “إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت هجوماً نوعياً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم وصولاً إلى جبال بحرة والمنامة”.
وأضاف ذات المصدر “أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات، فيما استعاد الجيش الوطني اليمني كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها عربة وثلاثة أطقم”.
وأوضح المصدر أن المواقع التي حررتها قوات الجيش اليمني، كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية ومن خلالها تقصف القرى والأحياء السكنية غرب محافظة مأرب اليمنية، مخلفة ضحايا من المدنيين.
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