شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تتجاوز 100 ألف حالة لكورونا والوفيات أكثر من 3000 والان نبدء بالتفاصيل

تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف اليوم الثلاثاء مع عدم ظهور أي دلالة تذكر على تراجع الزيادة في الإصابات الجديدة رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن إجمالي الحالات وصل إلى 101139 والوفيات 3163.

واستمرت الزيادة في الحالات الجديدة بمتوسط يفوق 4000 حالة يوميا على مدى الأسبوع الأخير.

ومددت الهند يوم الأحد حالة العزل العام حتى 31 مايو أيار رغم أن عدة ولايات أشارت إلى أنها ستسمح للشركات باستئناف أنشطتها.