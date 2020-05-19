شكرا لقرائتكم خبر عن 39 إصابة جديدة بكورونا في مالي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المالية اليوم، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في مالي منذ أول ظهور له أواخر مارس الماضي إلى 874 حالة. وذكرت الوزارة في بيان بثته الإذاعة المالية أنه تم شفاء 494 شخصًا من الفيروس، فيما تُوفي 52 مصابًا، في حين يتابع 314 شخصًا علاجهم في المستشفيات.

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