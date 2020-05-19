السودان: منخرطون مع أمريكا لتسوية قضايا التفجيرات الإرهابية

أعلنت وزارة العدل السودانية،أن الحكومة ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية قضايا التفجيرات الإرهابية، وتطبيع العلاقات مع واشنطن بشكل كامل.



جاء ذلك تعليقا على حكم المحكمة العليا في أمريكا الصادر،الإثنين، والذي أيدت بموجبه حكما يقضي بدفع السودان تعويضات مالية لضحايا التفجير الإرهابي لسفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام الذي حدث عام 1998، وجرى إتهام نظام الإخوان البائد بالتورط فيه.

وأوضحت الوزارة، في بيان اطلعت عليه ”الخليج 365”، أن المحكمة العليا الأمريكية أعادت في حكمها الصادر، الإثنين، فرض تعويضات عقابية بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان، لكنها في ذات الوقت امتنعت عن التقرير بشأن صحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي (وليس القانون الفيدرالي).

ونبهت إلى أن معظم التعويضات العقابية التي كانت قد فرضت على السودان، والبالغة 5ر3 مليار دولار من جملة التعويضات العقابية الكلية التي تبلغ 3ر4 مليار، فُرضت بناءً على القانون الولائي وليس القانون الفيدرالي.

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وأشار بيان الوزارة إلى أن بقية التعويضات العقابية البالغة 5ر3 مليار دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين.

ولفت إلى أن حكم المحكمة العليا، امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أية تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي.

ويمثل حجم التعويضات المختلفة التي منحتها المحكمة للمدعين بموجب القانون الولائي، الجزء الأكبر من مبلغ التعويضات الكلي الذي حكمت به المحكمة في هذه القضايا، حيث يعادل حوالي 5ر7 مليار دولار من إجمالي مبلغ الــ 2ر10 مليار دولار كتعويضات شاملة بما في ذلك التعويضات العقابية والتعويضات عن الخسائر.

وقال البيان السوداني، إلى انه وفقاً لقرار المحكمة العليا، فإن مبلغ 4ر7 مليار من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 2ر10 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين أمام محكمة الاستئناف في الفترة القادمة.

وتابع "تعبِّر حكومة السودان عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، لكنها تؤكد مجدداً ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى".