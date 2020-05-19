الصحة المكسيكية: تسجيل 155 حالة وفاة و2414 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة ​المكسيك​ية، أنّ "المكسيك سجّلت 2414 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و155 حالة وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 51633، والوفيات إلى 5332 حالة"، منذ أن سجّلت المكسيك أوّل حالة في آواخر شباط الماضي.

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "فيروس "كورونا" أدّى على الأقل إلى وفاة 316 ألفًا و333 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل الماضي"، وفق تعداد أعدّته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة، الساعة 19:00 (ت غ) من مساء أمس الإثنين. ولفتت إلى أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من أربعة ملايين و759 ألفًا و650 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء، وأنّ بين هذه الحالات، أُعلن تعافي ما لا يقلّ عن مليون و711 ألفًا و900 مصاب".