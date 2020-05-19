وزير الصحة الإيراني: على أميركا تحمل مسؤولية إجراءات حظرها التي تعرض حياة شعبنا للخطر

لفت وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي ​سعيد نمكي​، إلى أنّه "منذ 19 شباط الماضي حيث بدأ تفشّي فيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في إيران لغاية الآن، تمّ تسجيل أكثر من 120 ألف حالة إصابة بـ"كورونا" ووفاة 7 آلاف، وقد تمكنّا في ضوء الإجراءات الواسعة المتّخذة تحت عنوان "كل الدول، كل المجتمع" من السيطرة على منحى المرض وخفض الوفيات بنسبة كبيرة".

وأشار في كلمة له خلال الاجتماع الـ73 للجمعية العالمية للصحة، الّذي عُقد عن طريق الـ"فيديو كونفرانس"، إلى أنّ "التعبئة الوطنيّة للكشف المبدئي عن الحالات المشتبه بإصاباتها بالفيروس، شملت 78 مليون شخص في المرحلة الأولى وأكثر من 22 مليون شخص في المرحلة الثانية، وكانت الأكثر تقدّمًا". وأكّد أنّ "أي خطوة أو سياسة تمنع التعاون بين الحكومات في قطاع الصحّة تُعدّ غير مسؤولة ولاإنسانيّة".

وشدّد نكمي على أنّ "الحظر الأحادي يُعدّ عقبة وخطوة لاإنسانية من شأنها أن تؤدّي إلى الألم والمعاناة"، مركّزًا على أنّه "على ​الولايات المتحدة الأميركية​ أن تتحمّل المسؤوليّة إزاء إجراءات حظرها الشديدة الّتي تعرّض حياة الشعب الإيراني للخطر". كما أشاد بـ"دور "​منظمة الصحة العالمية​" في الدعم والتنسيق للمكافحة الجماعية لجائحة "كورونا"، مشيرًا إلى أنّ "هذه المنظمة جديرة بالدعم، لا فرض العقوبة عليها من قبل بعض الدول".