تسجيل 674 وفاة بسبب كورونا في البرازيل وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 254220

ذكرت وزارة الصحة في ​البرازيل​ "أنّها سجّلت 674 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل عدد الوفيات إلى 16792"، لافتةً إلى أنّ "العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بلغ 254220"، وبذلك تتخطّى ​بريطانيا​ لتصبح الدولة الّتي فيها ثالث أعلى عدد من الحالات بعد ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​روسيا​.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنّ ساو باولو لا تزال أكثر المناطق المتضرّرة بالجائحة في البرازيل، مع تسجيل 63066 إصابة و4823 وفاة. وتأتي ريو دي جانيرو في المرتبة الثانية مع تسجيل 26665 إصابة و2852 وفاة.

وكانت قد تراجعت شعبيّة الرئيس البرازيلي ​جايير بولسونارو​ بسبب طريقة إدارته للجائحة. وفي الأسبوع الماضي، استقال وزير الصحة نيلسون تيش، ليصبح ثاني أكبر مسؤول يترك منصبه منذ بدء الجائحة.