تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين و17 حالة دون أعراض

أعلنت لجنة الصحة الوطنيّة ​الصين​يّة، في تقريرها اليومي، أنّ "الصين سجّلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، مقابل سبع حالات في اليوم السابق.

وأوضحت أنّ "3 من الحالات الست الجديدة وافدة من الخارج، وتمّ رصدها جميعًا في منطقة منغوليا الداخليّة"، لافتةً إلى "أنّها سجّلت أيضًا 17 حالة جديدة بدون أعراض"، مقابل 18 إصابة رُصدت في اليوم السابق.

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "فيروس "كورونا" أدّى على الأقل إلى وفاة 316 ألفًا و333 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل الماضي"، وفق تعداد أعدّته الوكالة استنادًا إلى مصادر رسميّة، الساعة 19:00 (ت غ) من مساء أمس الإثنين. ولفتت إلى أنّه "سُجّلت رسميًّا أكثر من أربعة ملايين و759 ألفًا و650 إصابة في 196 بلدًا ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء، وأنّ بين هذه الحالات، أُعلن تعافي ما لا يقلّ عن مليون و711 ألفًا و900 مصاب".