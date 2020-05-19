ترامب يهدد بتعليق دائم للتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية خلال 30 يوماً

هدد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بتعليق دائم للتمويل الأميركي ل​منظمة الصحة العالمية​ خلال 30 يوماً. وفي رسالة وجهها الى رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم، اعتبر ترامب أن "المنظمة فشلت في دعوة الصين ​​لإجراء تحقيق مستقل في أصل فيروس كورونا".

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