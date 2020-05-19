البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث عدد المصابين بكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





ساو باولو: أصبحت البرازيل الإثنين ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ مع 254.220 مصاباً، متقدّمة بذلك على بريطانيا التي بلغ عدد المصابين فيها حوالى 250 ألفاً.

وأظهرت بيانات رسمية الإثنين أنّ البرازيل سجّلت خلال الساعات الأربع العشرين الماضية 13 ألف و140 إصابة جديدة، لكنّ خبراء يعتبرون أنّ هذه الأرقام هي أقلّ بكثير من الحقيقة بسبب عدم إجراء ما يكفي من الفحوصات المخبرية وأنّ العدد الفعلي للمصابين قد يكون 15 مرة أكثر من الرقم الرسمي.

وفي غضون 72 ساعة فقط تخطّت البرازيل كلا من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا في أعداد المصابين لتقفز بذلك من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً من حيث مدى تفشّي الوباء في صفوف سكّانها.

Advertisements

تحتل المرتبة الأولى عالمياً الولايات المتحدة (حوالى 1,5 مليون مصاب) تليها روسيا (290.678 مصاباً). أما أعداد الوفيات الناجمة من فيروس كورونا المستجدّ في البرازيل فبلغت حتى الإثنين 16.792 بعدما سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 674 إصابة جديدة بالفيروس.

هذه الحصيلة تضع البرازيل في المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة من مرض كوفيد-19، لكنّ هذه الأرقام هي أيضاً، بنظر خبراء، أقلّ بكثير من الرقم الفعلي.



مواضيع قد تهمك :