شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بمزيد من الإجراءات الوقائية للمخالطين للأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إجراء الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا للأطقم الطبية والمخالطين لهم، على أن يتم إجراء المسحة الطبية لهم مرتين على مدار اليوم لضمان عدم انتشار الفيروس ونقل العدوى بين بينهم، مؤكدا أنهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا لطبيعة عملهم ولابد من اتباع إجراءات صارمة حيالهم لضمان عدم إصابتهم أو أن يكونوا مصدرا لنشر العدوى، وهذا أيضا تقديرا لجهودهم وحفاظا على حياتهم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بروتوكول مكافحة العدوى الخاص بالتعامل مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفيات أخذ مسحات من المخالطين للحالة الإيجابية المكتشفة، قد يتسبب فى مزيد من الاصابات وعدم اكتشافها إلا بعد فترة وهذا بدوره يُهدر الجهود التى تتخذها الدولة للحفاظ على المواطنين والحد من انتشار العدوى فى المجتمع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إجراء المسح اللازم للمخالطين للأطقم الطبية، لإحكام السيطرة على الإصابات، وعدم زيادة فرص انتقال العدوى بين المواطنين، لا سيما أن تعامل الأطقم الطبية، يكون بشكل لحظي مع المرضى بالمستشفيات، خاصة وان البروتوكول ينص على عدم الحاجة إلى غلق المنشأة أو الاقسام، التي ظهر بها الحالة، والاكتفاء بتطهير الأماكن التي تواجد بها الحالة الإيجابية المكتشفة، ما يعني انتقال العدوى بين عدد كبير من الذين يتعاملون مع الأطباء أو العاملين بالمستشفى.