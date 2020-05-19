كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 05:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر سقوط صاروخ بالقرب من السفارة البريطانية بالعاصمة العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت عدة صاروخ داخل المنطقة الخضراء، قرب مبنى السفارة الأمريكية، في العاصمة العراقية بغداد، كما أفادت "روسيا اليوم" في خبر عاجل.

وأوضحت، أن ثلاثة صواريخ، على الأقل، سقطوا في محيط السفارة، حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأحدها سقط في محيط السفارة البريطانية.

الجدير بالذكر، أن هذه المنطقة شهدت الهديد من الهجمات باستخدام الصواريخ، استهدفت في وقت سابق مقر السفارة الأمريكية.