ايران تحذر امريكا من ارتكاب أي حماقة ضد الناقلات الدولية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران
حملت الجمهورية الاسلامية الايرانية، الولايات المتحدة مسؤولية ارتكاب أي حماقة ضد الناقلات الدولية .
وقال مصدر أمني ايراني إن حركة جميع سفن العالم حق مشروع وفق القوانين الدولية، مؤكدا ان تهديد أي سفينة يعد بمثابة تهديد للملاحة الدولية في المياه الدولية وتهديد يعرض أمن جميع الدول للخطر.
مصدر في الخارجية الايرانية افاد من جانبه بأنّ تهديد أي سفينة إيرانية في أي مكان هو تهديد لجميع سفن دول العالم في المياه الدولية.
وأضاف إنّ “عبور سفن نقل البضائع في المياه الدولية هو حق مشروع وتكفله القوانين الدولية”، محملاً الولايات الامريكية مسؤولية أي حماقة ضد الناقلات الايرانية في المياه الدولية.
المصدر الإيراني ذكر أنّ الاعتداء على سفن الترانزيت في المياه الدولية هو اعتداء على القانون الدولي، وأضاف “نقولها بوضوح إن تهديد أي سفينة في المياه الدولية سيعرّض أمن جميع الدول للخطر”.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اعلن الاثنين أن إيران موجودة في سوريا “بدعوة من الحكومة السورية كمستشارين لمكافحة الإرهاب، ووجودنا لا علاقة له بالولايات المتحدة والنظام الصهيوني”. وأضاف أن بلاده ستبقى في سوريا “طالما أن الحكومة السورية والشعب يطلبون منا المساعدة في مختلف المجالات”.
وكان حرس الثورة الإيراني، قال في نيسان/ إبريل الماضي، تعليقاً على اقتراب زوارق إيرانية من سفينة أميركية في الخليج، إن “الوجود غير الشرعي للنظام الإرهابي الأميركي هو مصدر الشر وانعدام الأمن في المنطقة”.
وشدد أن الطريقة الوحيدة لتعزيز الأمن الدائم في هذه المنطقة الاستراتيجية “هي أن يغادر الأميركيون من غرب آسيا”.
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