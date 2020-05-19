أكثر من 90 ألف وفاة و1,5 مليون إصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة

كشف تعداد لجامعة جونز هوبكنز، أن عتبة الوفيات نتيجة ​فيروس كورونا​ في ​الولايات المتحدة​، تخطى عتبة 90 ألف وفاة و1,5 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19، مشيرة الى أنها أحصت عشرة آلاف وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ في أسبوع، فيما سجّلت ولاية ​نيويورك​ نحو ثلث الوفيات المعلنة على الأراضي الأميركية وقد تخطّت عتبة 28 ألف وفاة بالوباء. وأعلنت الولاية تسجيل 22700 وفاة رسمياً بكوفيد-19، لكنّ هذه الحصيلة لا تشمل الوفيات التي "يرجّح ارتباطها" بالفيروس، والتي تقدّرها سلطات مدينة نيويورك بالآلاف.

أما بالنسبة الى عدد الوفيات اليومي فثد تم تسجيل 759 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية. وهذه الحصيلة هي الأدنى على الإطلاق التي تسجّل منذ أسابيع. وأظهرت بيانات ​الجامعة​ ومقرّها بالتيمور أنّ أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.