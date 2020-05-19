ترامب أعلن أنه يتناول منذ حوالى عشرة أيام عقار هيدروكسي كلوروكين

كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّه يتناول منذ حوالى عشرة أيام، على سبيل ​الوقاية​، عقار هيدروكسي كلوروكين المضادّ للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة ​فيروس كورونا​ المستجدّ.

وإذ أكّد ترامب مجدّداً أنّه ليس مصاباً بكوفيد-19 ولم تظهر عليه أية عوارض للمرض، قال للصحافيين في ​البيت الأبيض​ "أتناوله منذ حوالى أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، موضحا أنه في وقت معيّن سيتوقف عن تناوله.

وردّاً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار قال ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.