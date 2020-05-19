بالأرقام.. رحلة 3 إدارات شرطية لرفع الإشغالات في 10 مناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: وجهت قوات الأمن حملات موسعة بدوائر 7 أقسام شرطة و3 أحياء بمحافظة الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للقطاع؛ تستهدف التصدي لحالات الإشغالات بالطريق. شملت الحملة أقسام (الهرم – أول أكتوبر – العمرانية – الدقي – العجوزة – حي جنوب – حي شمال – المنطقة الأثرية - منشأة القناطر - أبو النمرس). Advertisements وشارك في الحملة ضباط شرطة المرافق ومديرو القطاعات ورجال البحث الجنائي بالإضافة إلى تشكيلات من الأمن المركزي بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة. وأسفرت الحملات -خلال 24 ساعة- عن تنفيذ 4 قرارات إزالة، و15 "غُرزة شاي" و47 إعلانا بدون ترخيص، وحجز 32 تروللي ورفع 1111 حالة تعد متنوعة بالطريق العام تعوق حركة المواطنين والسيارات. يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتصدي للإشغالات، وفرض الانضباط الأمني والمروري بمختلف أنحاء الجمهورية.

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